РИАМО - 26 июл. За первое полугодие москвичи выкупили со скидкой в 40% 671 машино-место в разных округах столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам первых 6 месяцев этого года москвичи приобрели по преимущественному праву 671 машино-место. Для сравнения: за весь 2020 год было продано 852 таких объекта. До конца 2021 года город предложит жителям столицы еще более 1,8 тыс. машино-мест по преимущественному праву почти во всех округах Москвы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Больше всего парковочных мест выкупили на юго-востоке, западе и севере Москвы, что составило 275, 138 и 97 участка. Из них около 10% объектов — семейные машино-места, где можно разместить два автомобиля.

Среди них есть механизированные, такие дают возможность размещать машины одну над другой. А также парковочные места приобрели жители ЮАО, ЦАО, ЮЗАО, ВАО и СВАО.

«Самое дорогое машино-место в первом полугодии 2021 года находится в Юго-Западном административном округе — на Ленинском проспекте. Объект площадью 12,7 кв. м. был куплен за 2,6 млн. руб. Самое бюджетное машино-место площадью 11 кв. м. — на Братиславской улице в ЮВАО — выкупили за 171,6 тыс. руб.», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.​