РИАМО - 26 июл. Пешеходный мост через реку Яуза, который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные, планируют построить до конца текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Длина моста - 87 м. Он строится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».

«На данный момент выполнены выносы инженерных сетей в зоне всех четырех опор. На 75% завершены монолитные работы четвертой опоры. Ведется сборка металлоконструкций пролетного строения моста. Основные конструкции планируется выполнить в сентябре, завершить строительство объекта — в конце года», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пешеходный переход будет иметь дугообразную форму. Рабочие построят две крайние опоры-башни и совместят их лестницами.

Также специалисты установят два грузовых лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг. Лифты будут служить для перевозки маломобильных горожан и багажа.​