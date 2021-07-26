РИАМО - 26 июл. Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы, по доступности его для населения страна расположилась на 16-м месте, сообщает РИА Новости.

В России стоимость Аи-95 составляет 49,1 рубля за литр. Дизтопливо оценивается в 50 рублей за литр.

Однако цена на 95-й бензин в РФ с начала года выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%. Специалисты утверждают, что при сохранении текущего темпа роста зарплаты доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что рост биржевых цен на бензин не повлияет значительно на рост стоимости топлива на автозаправочных станциях страны. Если рекордная стоимость на бирже будет сохраняться, то правительство запустит процесс введения запрета на его экспорт.