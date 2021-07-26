РИАМО – 26 июл. Кроме осложнений на легкие, коронавирусная инфекция может дать осложнение на почки. В период пандемии людям с хроническими болезнями почек следует быть предельно осторожными, сообщила РИАМО врач-нефролог «СМ-Клиника» Татьяна Кузнецова.

«Как известно, основной мишенью Covid-19 являются дыхательные пути, в клетки которых вирус проникает через рецептор ACE2. Однако рецептор высоко экспрессируется и в почках, причем даже больше, чем в легких. Следовательно, под удар в значительной степени попадают и они», - сказала Кузнецова.

Она отметила, что людям с хроническими болезнями почек следует быть предельно осторожными. Особенно пожилым людям, страдающим сахарным диабетом, а также пациентам с избыточным весом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«Известно, что коронавирус приводит к повреждению внутренней оболочки сосудов и канальцевого аппарата почек, вызывая некроз тканей. Кроме того, повреждаются нефроны, что может спровоцировать развитие острой почечной недостаточности и хронической болезни почек», - подчеркнула Кузнецова.

Врач отметила, что острая почечная недостаточность была зарегистрирована более чем у 20% пациентов, которые были в критическом состоянии из-за коронавируса. ​

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