РИАМО - 26 июл. Воздух в Москве и Подмосковье днем в понедельник прогреется до +27 градусов, осадков не прогнозируют, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Столбики термометров в Москве поднимутся до +25-27 градусов, в Подмосковье - +22-27 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

Ранее синоптик предупредил, что в ночь на четверг в столице прогремит настоящая летняя гроза.