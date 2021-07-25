РИАМО - 25 июл. В Дмитровском городском округе состоялся турнир по гольфу «Сильные фигуры», медийные личности и известные спортсмены приняли участие в соревнованиях на территории гольф-клуба Links National Golf Club, передает корреспондент РИАМО.

Победу в командном зачете одержали Вера Маркевич, Дмитрий Сватковский, Ксения Симановская, Марина Дидье и Сергей Лазарев. В индивидуальном состязании среди девушек из сборной России по гольфу бронзу взяла Екатерина Малахова, второй стала Александра Чекалина, а золото - у Натальи Гусевой.

«Гольф - олимпийский вид спорта. И я вижу, насколько больше детей стало заниматься. К сожалению, на эти Олимпийские игры наши спортсмены не попали. И вот это (турнир – ред.) как раз для того, чтобы они попадали <…> и завоевывали медали», - сказала журналистам олимпийская чемпионка, почетный президент ассоциации гольфа России Светлана Журова.

Развитие гольфа

Журова отметила, что в Подмосковье, в том числе в Дмитровском округе, находится много качественных, мирового уровня полей для гольфа. В перспективе могут создать еще больше таких полей.

«Гольф развивается, но развивается очень слабо, поэтому организаторы турнира постарались сделать все, чтобы привлечь как можно больше внимания к этому виду спорта. Существует стереотип, что он только для богатых людей. И, к сожалению, очень мало детей отдают в это направление. Хотя, на мой взгляд, очень зря», - отметила директор по развитию гольф-клуба Links National Golf Club Юлия Хвастунова.

Она уточнила, что гольф - один из самых безопасных видов спорта. В этом году соревнования прошли на одном из самых сложных полей в Московской области. Участниками турнира стали делегации из Вьетнама, Кении и Индии.

По ее мнению, что гольф учит игроков контролировать собственную энергию, концентрироваться и думать на 3 шага вперед.

Керлингольф

В ходе турнира также прошли соревнования по керлингольфу, который объединяет правила гольфа и керлинга. В данном виде спорта побеждает команда, чей мяч попал в лунку или остановился ближе всего к ней после удара.

«Мне очень понравилось. Кажется, что все это не азартно, на самом деле это совершенно наоборот. Когда ты подходишь к мячику, берешь клюшку, то такие эмоции! Тебе обязательно надо успокоиться и сделать удар. <…> Это очень интересно», - рассказала участница турнира по керлингольфу, бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи Екатерина Шихова.

Лучшей в соревнованиях по керлингольфу стала команда в составе: Николай Юденков, Ирина Юденкова и Владимир Седов.

Участники турнира «Сильные фигуры» также сыграли в шахматы, посмотрели выступления артистов в национальных костюмах Индии, Шотландии и других стран. Кроме того, прошел мастер-класс по гольфу для детей, а также лотерея с призами для игроков.

Знаковое событие

Фестиваль «Сильные фигуры» является знаковым событием в жизни российского гольфа, он известен и за пределами страны.

Мероприятие проходит при поддержке Минспорта РФ, Минцифры страны, Ассоциации гольфа и Федерации шахмат России с 2019 года.

В 2020 году фестиваль «Сильные фигуры» прошел в сентябре на поле гольф-клуба Dmitrov Golf Resort в Дмитровском округе. Соревнования также проходили в 3 дисциплинах: гольфе, керлингольфе и шахматах.

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