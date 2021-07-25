РИАМО - 25 июл. На Международном авиационно-космическом салоне, который прошел в Жуковском с 20 по 25 июля, заключили соглашения на общую сумму 265 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале мероприятия.

В выставке участвовала 831 компания из 56 стран мира, в том числе и заочно. Площадь экспозиции составила 105 тыс. кв. м.

В демонстрационной программе МАКС-2021 принимали участие 202 воздушных судна. В рамках деловой программы провели более 100 мероприятий.

Авиационно-космический салон за все дни работы посетили свыше 135 тыс. человек. В соцсетях наблюдали за событиями мероприятия 2,1 млн пользователей, на сайт заходили 328 тыс. человек.

XV Международный авиационно-космический салон превысил показатели 2019 года по объему подписанных соглашений и масштабу деловой программы. Из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этом году вырос интерес к онлайн-коммуникациям.

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