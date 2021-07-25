РИАМО - 25 июл. Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил в больницу из новой Москвы 82-летнюю пациентку с инсультом, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Женщину забрали с площадки «Красное» в ТиНАО, куда ее привезла машина скорой помощи.

На борту вертолета пожилую пациентку сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медпомощи. Медики поддерживали женщину и контролировали ее состояние.

Пациентку доставили в специализированное лечебное учреждение мегаполиса.