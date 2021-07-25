РИАМО - 25 июл. В июле-августе 2023 года в подмосковном Жуковском запланировано провести 16-й Международный авиационно-космический салон, сообщается на сайте мероприятия.

Распоряжением российского правительства МАКС был включен в перечень международных выставок продукции военного назначения в стране в 2023 году.

Подготовка к следующему салону уже началась. Организаторы Международных авиационно-космических салонов, российское министерство промышленности и торговли, «Ростех» и АО «Авиасалон» провели в ходе выставки переговоры с потенциальными участниками и партнерами.

«Авиасалон» планирует продолжить взаимодействовать с партнерами и друзьями в формате онлайн, будут использоваться все возможности сайта МАКС, Telegram-канала и аккаунтов в соцсетях.

МАКС проводится регулярно с 1993 года на площадке ЛИИ им. М.М. Громова в Жуковском. Устроителем мероприятия является компания «Авиасалон».

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