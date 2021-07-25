РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал здоровья 102-летнему ветерану ВОВ Николаю Багаеву из Королева, выписанному из больницы после лечения от коронавируса.
«102-летний Николай Николаевич победил коронавирус! Он пролежал в королевской больнице 37 дней. Врачи уверены: выздороветь нашему ветерану помогли сила духа и здоровый образ жизни», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что сам ветеран первым делом поблагодарил врачей.
«Низкий поклон медикам и, конечно, Николаю Николаевичу!» - добавил губернатор.
Он уточнил, что в городе ветерана знают все. В военные годы он был дважды ранен, но после госпиталей возвращался в строй, а весной 1945 года дошел до Кенигсберга.
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Текстовая трансляция
25 ИЮЛЯ
- Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. В регионе сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию.
- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.
- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.
- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.
- Воробьев рассказал, когда Подмосковье достигнет целевых показателей по вакцинации от Covid.
- Большое число звонков поступает медикам по восстановлению после Covid‑19 в Подмосковье. Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях.
- За сутки в России зарегистрировали 24072 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2191 больных. В Москве - 3406.
- Большинство предприятий Подмосковья добросовестно относятся к вакцинации сотрудников. В регионе выполняют 75–80 тыс. прививок от Covid‑19 в сутки.
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