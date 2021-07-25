РИАМО - 25 июл. Заключительный этап конкурса профессионального мастерства в номинациях «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула» прошел в ГКУ МО «Мособлпожспас», в нем приняли участие представители 14 территориальных управлений. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Конкурсные программы для пожарных и начальников караулов несколько отличаются: начальники караулов во время прохождения специализированной полосы решали тактические задачи по расстановке сил и средств. Кроме того, соревнования включают в себя несколько этапов», - сказал первый замначальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

Он уточнил, что конкурсанты сдавали теоретическую и физическую подготовку, а затем вышли на специализированную полосу, на которой столкнулись с тем, с чем им приходится работать каждый день: вскрытие дверей, передвижение тяжестей, бег с рукавными линиями, кантовка грузов, спасение пострадавших.

По его словам, на прошедшей неделе подобные соревнования провели между подразделениями Федеральной противопожарной службы Московской области.

«Оценочная и штрафная системы в соревнованиях Московской областной противопожарно-спасательной службы и Федеральной противопожарной службы региона одинаковые, комиссия общая. На следующей неделе мы будем сравнивать результаты соревнований по времени и баллам и выявлять лучшего пожарного и начальника караула Московской области», - отметил первый замначальника «Мособлпожспаса».

По итогам проведения конкурса в «Мособлпожспасе» лучшим начальником караула стал начальник караула ПЧ-205 Волоколамского территориального управления Артем Худяков, лучшим пожарным стал пожарный ПЧ-213 Подольского территориального управления госучреждения Владимир Копылов.