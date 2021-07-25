РИАМО - 25 июл. Вечером в воскресенье в аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 26 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 3 рейса задержано, 6 отменены. В Шереметьеве задержаны 2 рейса, еще 3 отменены. В аэропорту Домодедово задержаны 6 рейсов, 5 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.