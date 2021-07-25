РИАМО - 25 июл. С помощью репродуктивных технологий - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и криоперенос – с 2013 года в Подмосковье появились на свет 13 699 детей, в том числе 762 малыша родились с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Данные репродуктивные технологии доступны для жителей Московской области по полису по ОМС.

«В каждом перинатальном центре Московской области работают кабинеты семейного здоровья, где семьи могут получить первичную консультацию и пройти необходимые исследования. Осуществляют ЭКО и криопереренос в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии и Московском областном перинатальном центре», - сказала главный внештатный акушер-гинеколог Московской области Ольга Серова.

Она добавила, что в ближайшее время запланировано начать применять данные технологии в Наро-Фоминском перинатальном центре.

Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий отмечается 25 июля. Именно в этот день рождена Луиза Браун - первый человек, который был зачат с помощью ЭКО.

Для будущих мам в регионе работает call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах, которые следует взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-30-03.