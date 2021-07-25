РИАМО - 25 июл. С помощью репродуктивных технологий - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и криоперенос – с 2013 года в Подмосковье появились на свет 13 699 детей, в том числе 762 малыша родились с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Данные репродуктивные технологии доступны для жителей Московской области по полису по ОМС.
Она добавила, что в ближайшее время запланировано начать применять данные технологии в Наро-Фоминском перинатальном центре.
Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий отмечается 25 июля. Именно в этот день рождена Луиза Браун - первый человек, который был зачат с помощью ЭКО.
Для будущих мам в регионе работает call-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы расскажут о документах, которые следует взять с собой в роддом, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», запишут на прием к специалисту. Телефон горячей линии: 8 (800) 550-30-03.
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