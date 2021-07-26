РИАМО - 26 июл. С понедельника вносятся изменения в график и маршруты движения трамваев, которые перевозят пассажиров между станциями метрополитена «Войковская» и «Дмитровская», сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения в движении маршрутов ввели из-за ремонтных работ на улицах Зои и Александра Космодемьянских, Костякова и в Дмитровском проезде.

По будним дням после 21 часа трамваи №№23, 27 и 29 прекратят сою работу, а маршрут №30 будет ходить только до метро «Войковская» вместо остановки «Михалково».

В выходные до 21 часа трамваи №№27, 29, 30 не будут работать, а маршрут №31 будет продлен от станции метро «Войковская» до остановки «Михалково» (МЦК Коптево).

По выходным дням после 21 часа трамваи №№23, 27, 29, 30 не будут курсировать, трамваи №31 будут следовать по своему маршруту до станции «Войковская» Замоскворецкой линии подземки.

По рабочим дням после 21 часа и по выходным в течение всего дня пассажирам общественного транспорта посоветовали пользоваться автобусом №027 от станции метро «Дмитровская» до «Войковской».​