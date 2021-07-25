РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Активисты Подольска возложили цветы к мемориальной доске адмирала Льва Пантелеева в День Военно-морского флота, сообщается в группе «Подольский Союз Молодежи» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье празднуют День Военно-морского флота. Праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.

Активисты округа возложили цветы к мемориальной доске Героя Советского Союза, вице-адмирала Льва Пантелеева, который командовал Камчатской флотилией и руководил штабом Северного флота ВМФ СССР. Его именем названа улица в центре Подольска.