РИАМО - 25 июл. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что тема возвращения графы «национальность» в паспорт обсуждалась не раз, но пока решения по этому вопросу не найдено, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определенные преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности», - отметил Гильмутдинов.

Он напомнил, что в Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Это связано с тем, что имя и фамилия на родном языке могут писаться по-другому.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил Минюсту страны вернуть графу «национальность» в паспорт. В советские времена указание национальности в паспорте и других документах носило обязательный характер.

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