РИАМО - 25 июл. На территории Московской области до 13 часов 27 июля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье отмечается высокая пожароопасность 4 класса.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

26 июля в Московском регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура будет в пределах плюс 25-27 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Также 27 июля ожидается аналогичная погода, но температура немного поднимется – до плюс 28-30 градусов.