РИАМО - 25 июл. Главврач Вороновской городской больницы Александр Гурин считает, что жаркая погода может привести к росту тяжелых течений коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он подчеркнул, что не стоит ставить себя и своих близких под угрозу, поэтому нужно прививаться от коронавируса. Врач добавил, что жаркая погода является стрессом для организма.
«В особой группе риска находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Например, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы резкое увеличение нагрузки на сердце может привести к обострениям, и если своевременно не предпринять меры, велик шанс возникновения инфаркта или инсульта», - пояснил Гурин.
По его словам, в такую погоду следует с вниманием отнестись к состоянию пожилых людей, так как их организм не может адаптироваться к аномальной температуре.
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25 ИЮЛЯ
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- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.
- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.
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