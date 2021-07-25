РИАМО - 25 июл. Главврач Вороновской городской больницы Александр Гурин считает, что жаркая погода может привести к росту тяжелых течений коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Жара не просто осложняет течение коронавируса, но и дает дополнительную нагрузку на и так ослабленный организм. А учитывая то, что коронавирус — сложнейшее заболевания с большим риском различных осложнений, жара может привести к увеличению количества тяжелых случаев течения заболевания, в том числе и с летальным исходом», - сказал Гурин.

Он подчеркнул, что не стоит ставить себя и своих близких под угрозу, поэтому нужно прививаться от коронавируса. Врач добавил, что жаркая погода является стрессом для организма.

«В особой группе риска находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Например, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы резкое увеличение нагрузки на сердце может привести к обострениям, и если своевременно не предпринять меры, велик шанс возникновения инфаркта или инсульта», - пояснил Гурин.

По его словам, в такую погоду следует с вниманием отнестись к состоянию пожилых людей, так как их организм не может адаптироваться к аномальной температуре.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. В регионе сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию.

- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.

- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.

- Воробьев рассказал, когда Подмосковье достигнет целевых показателей по вакцинации от Covid.

Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых, в том числе, и наш Минздрав России говорил.

- Большое число звонков поступает медикам по восстановлению после Covid‑19 в Подмосковье. Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях.

- За сутки в России зарегистрировали 24072 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2191 больных. В Москве - 3406.

- Большинство предприятий Подмосковья добросовестно относятся к вакцинации сотрудников. В регионе выполняют 75–80 тыс. прививок от Covid‑19 в сутки.