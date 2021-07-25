РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает 42-летнего мужчину, пропавшего более 2 недель назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске пропал 42-летний Алексей Болдырев. С 8 июля 2021 года его местонахождение неизвестно. Пропавший ростом 173 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.