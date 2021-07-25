РИАМО - 25 июл. Маршруты автобусов КМ продолжат свою работу после того, как 26 июля досрочно откроют станции «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет» Сокольнической ветки метро, закрытой останется станция «Проспект Вернадского». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участок Сокольнической линии между станциями «Тропарево» и «Спортивная» закрыли 17 июля. Это связано со строительством перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии. Три станции было решено открыть раньше срока - с 26 июля.

На время закрытия станции «Проспект Вернадского» пассажиры могут пользоваться автобусами КМ. 180 автобусов большой вместимости будут работать с 05:30 до 02:00.

Большая кольцевая линия — ключевой проект московского метростроения. Длина кольца - более 70 км. Всего на этой ветке будет 31 станция.

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