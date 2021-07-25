РИАМО - 25 июл. За 2 месяца работы велопатруль ЦОДД подал 2190 заявок о неисправных знаках и светофорах на территории столицы, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Также за это время велопатруль зафиксировал 114 нарушений правил стоянки/остановки через приложение «Помощник Москвы», обнаружил 157 случаев стихийной парковки и 13 раз помог заполнить европротокол и сэкономить время и нервы участникам ДТП.

Сотрудники велопатруля проконсультируют и помогут в любой ситуации, проследят, чтобы автомобилисты не парковались на велодорожках и пешеходных переходах, предоставят ремкомплект для велосипеда и аптечку для его владельца.

ЦОДД Москвы открыл третий сезон работы велопатруля на дорогах города 17 мая. Велопатруль будет работать до конца велосезона.