РИАМО - 25 июл. Юрист по трудовому праву Сергей Лукьянов отметил, что отсутствие профпрививок по закону может стать причиной для отказа от приема на работу или отстранения сотрудника от работы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Роструд уточнил правила для непривитых от Covid-19 сотрудников на работе, если они отказываются от вакцинации и у них нет противопоказаний.

«В статье 76 Трудового кодекса указано, что отстранить работника разрешается по основаниям, предусмотренным другими нормативными актами. Один из них — Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Там однозначно сказано, что отсутствие профилактических прививок — причина для отказа в приеме на работу или отстранение от работы», - пояснил Лукьянов.

Эксперт подчеркнул, что в период массового заражения опасными инфекциями главные санитарные врачи имеют право объявить обязательную иммунизацию специалистов, которые активно контактируют с окружающими.

С начала пандемии в РФ выявили 6 126 541 случай Covid-19, скончались 153 874 пациента, выздоровели 5 490 634 человека.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. В регионе сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию.

- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.

- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.

- Воробьев рассказал, когда Подмосковье достигнет целевых показателей по вакцинации от Covid.

Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых, в том числе, и наш Минздрав России говорил.

- Большое число звонков поступает медикам по восстановлению после Covid‑19 в Подмосковье. Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях.

- За сутки в России зарегистрировали 24072 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2191 больных. В Москве - 3406.

- Большинство предприятий Подмосковья добросовестно относятся к вакцинации сотрудников. В регионе выполняют 75–80 тыс. прививок от Covid‑19 в сутки.