РИАМО - 25 июл. С 26 по 28 июля местами в Московской области сохранится высокий уровень пожароопасности – 4 класс, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Жителям региона посоветовали ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а еще под кронами деревьев.

Также не следует бросать на землю спички, окурки, горячую золу из курительных трубок, нельзя сжигать мусор вблизи леса и торфяников.

В случае возникновения ЧП следует сразу обратиться в ГУ МЧС России по Подмосковью по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, телефону спасения – 01 или с мобильного по номеру 101.