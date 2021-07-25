РИАМО - 25 июл. Столичная прокуратура инициировала проведение проверки после того, как 11-летний мальчик сбежал из дома на юге Москвы из-за жестокого обращения родителей, сообщается на сайте ведомства.

Известно, что семья многодетная - в ней воспитывают 3 несовершеннолетних детей. Инцидент произошел 21 июля.

После того, как ребенка нашли, он сообщил правоохранителям, что дома его бьют и воспитывают недопустимыми методами.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.