РИАМО - 25 июл. Столичные спасатели помогли вернуть хозяевам попугая, который улетел из квартиры в районе Южное Бутово, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В дежурную смену звонок с просьбой о помощи поступил вечером 24 июля. Оказалось, что из квартиры улетел попугай и расположился на козырьке между 5 и 6 этажами 14-этажного дома.

Его весь день пытались поймать всем двором, но результата это не принесло. Московские спасатели в первую очередь выезжают на различные происшествия и спасение людей. Но бывает и так, что помощь требуется животным и птицам. По возможности, специалисты помогают и им. Адрес был близко, спасатели решили поехать посмотреть, что можно сделать.

«По прибытии нас встретили заявители. Они проводили нас до квартиры 5-го этажа, хозяин которой разрешил воспользоваться его окном и для поимки попугая, любезно предоставил раздвижную палку - карниз от занавески для ванной. Владельцы птицы предложили еще воспользоваться сачком для бабочек», - рассказал спасатель Сергей Михайлов.

Он добавил, что спасатели примотали к карнизу сачок для бабочек и таким способом поймали улетевшую птицу. Попугай был передан своим хозяевам.