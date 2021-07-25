РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Добровольцы движения «Милосердие – Подольск» помогли с покупкой продуктов и лекарств нуждающимся жителям городского округа, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры поддерживают постоянных подопечных, которые имеют доход них прожиточного минимума.

Так, они оказали материальную помощь на покупку жизненно важных лекарств для девочки, передали средства на продукты и необходимые вещи нуждающейся женщине.

Волонтеры пожелали подопечным, чтобы их сложные проблемы решались и выход всегда находился. А также они поблагодарили жертвователей за материальную поддержку.