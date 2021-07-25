РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В городском округе Люберцы на покупку 3 квартир для детей-сирот потратят около 14 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным техзадания, администрация муниципалитета разместила заявку на приобретение 3 квартир для последующего обеспечения жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 13,9 млн рублей.

В ходе аукциона поставщиком выбрали ООО «Инвест-Максимус». Компания предложила такую же цену за данный лот.