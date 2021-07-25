РИАМО - 25 июл. До конца текущего года в Подмосковье закупят еще 150 новых машин скорой помощи, по поручению губернатора региона Андрея Воробьева каждое авто оснащается по последнему слову техники, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Автопарк машин скорой помощи в регионе обновляют для более оперативного оказания экстренной помощи жителям.

Все медбригады имеют специальный планшет, чтобы видеть максимум информации о пациенте и оперативно проложить маршрут к месту вызова. Диспетчерские областной скорой медпомощи переведены на IP-телефонию, чтобы не потерять ни один звонок.

В медучреждения региона закупают аппараты для непрямого массажа сердца Lucas 2. Он освобождает руки врача-реаниматолога и дает возможность оказывать помощь в момент, когда возникает риск для жизни человека. Во время пандемии поставки аппарата приостанавливались, но сейчас возобновлены - 12 аппаратов уже переданы в медучреждения.

Благодаря активной вакцинации от коронавируса в регионе удалось заметно снизить нагрузку на скорую помощь: с 14 тыс. вызовов в сутки до 9 тыс.

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