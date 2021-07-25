РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Глава городского округа Подольск Николай Пестов поздравил жителей с Днем Военно-морского флота и рассказал о видных флотоводцах и морских исследователях, которые родились на подольской земле.

В воскресенье отмечается День Военно-морского флота. В текущем году ВМФ России отмечает знаменательную дату – 325-летие своего основания.

«Сердечно поздравляю с Днем Военно-морского флота его ветеранов, моряков-подводников и моряков-пограничников, всех, кто причастен к благородной военно-шефской работе, кто хранит глубокие традиции славных защитников морских рубежей нашей Родины, кто служил и ныне несет службу в соединениях и воинских частях славного Военно-морского флота России!» - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что для подольчан этот праздник имеет глубокое значение. Долгие годы городской округ связывала крепкая дружба с экипажами подшефных атомного подводного крейсера стратегического назначения «Подольск» и пограничного сторожевого корабля «Подольск».

По его словам, многим уроженцам Подольска была предоставлена честь нести службу на этих именных кораблях. Делегации округа неоднократно выезжали в Вилючинск и Мурманск.

Глава округа напомнил, что подольская земля дала Родине видных флотоводцев и морских исследователей: гидрограф и картограф, адмирал Алексей Нагаев, Герой Советского Союза, вице-адмирал Лев Пантелеев, вице-адмирал Владимир Сабанеев.