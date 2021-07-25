РИАМО - 25 июл. В районе дома 48 по Кутузовскому проспекту в Москве столкнулись 2 машины, пострадали 3 человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
По предварительной информации, Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате ДТП пострадали водители обеих машин и один пассажир из Toyota.
Все пострадавшие доставлены в медучреждения, водитель Mercedes находится в тяжелом состоянии.
На месте дорожной аварии сейчас работают сотрудники 1-го Отдельного спецбатальона ДПС, скорой помощи и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства данного ДТП выясняются.
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