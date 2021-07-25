РИАМО - 25 июл. Жаркая погода начинает возвращаться в Московский регион в воскресенье, а в ночь на 29 июля в столице прогремит настоящая летняя жара, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето в Центральной России после непродолжительной заминки, когда в течение последних трех суток температура воздуха оказалась на 3 градуса ниже нормы, возвращает свои пошатнувшиеся позиции», - сообщил Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, 26 и 27 июля антицикон «Дана» продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду. Температура воздуха ночью составит +13-16 градусов, днем +25-27 градусов и +28-30 градусов соответственно.

«В среду +25 -30 градусов. Но к вечеру с приближением ложбины циклона «Дирк», затопившего Северную Европу. Небо заволокут кучевые облака. Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в систему залповых ливней, усилится ветер, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая летняя гроза», - подчеркнул синоптик.

По его словам, за это время в Москве может выпасть до 5 мм осадков, а в окрестностях столицы - местами до 15-20 мм, что эквивалентно почти пятой части месячной нормы осадков.

В четверг посвежеет до +21-26 градусов, в пятницу потеплеет до +25-30 градусов.

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