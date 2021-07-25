РИАМО - 25 июл. Рапиристка Лариса Коробейникова принесла бронзовую медаль сборной России на Олимпийсках играх в Токио, сообщает Газета.ru.

В борьбе за третье место российской спортсменке удалось победить рапиристку из Италии Аличе Вольпи с минимальным счетом 15:14.



В первый день Олимпиады - 24 июля - россиянка Анастасия Галашина взяла золото на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м).

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.