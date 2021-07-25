РИАМО - 25 июл. Неизвестный ранил ножом в живот мужчину в квартире дома №22 по улице Адмирала Лазарева в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Информация о ножевом ранении поступила в полицию в 21:15 24 июля.

Сотрудники полиции нашли пострадавшего в квартире. Безработного мужчину госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота.

Обстоятельства данного инцидента устанавливаются. По факту произошедшего начата проверка.