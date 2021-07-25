РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий почтил память Владимира Высоцкого, который скончался ровно 41 год назад.

«Сегодня - день памяти Владимира Высоцкого. К люберецкому краю автор и исполнитель своих песен имеет самое прямое отношение. Жители старшего поколения наверняка помнят, что Владимир Семенович приезжал в Люберцы с концертами. Впервые он вышел на сцену люберецкого Дворца культуры в 1974 году», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что после этого на протяжении 16 лет артист регулярно выступал в Люберцах, Томилине, Малаховке. В среднем он здесь дал около 20 концертов.

«На одном из его выступлений в Люберцах с Высоцким произошел курьезный случай. Перед концертом, как обычно, на входе в люберецкий Дворец культуры толпились люди, пытающиеся купить «лишний билетик» и попасть в зал. Высоцкий, приехавший на выступление за несколько часов, оказался среди них. Одна из сотрудниц Дворца культуры не узнала певца и не хотела пропускать. Потом, конечно же, все выяснилось. Высоцкого пропустили, и концерт состоялся», - вспомнил Ружицкий.

3 июля 1980 года на сцене люберецкого Дворца культуры прошло одно из последних выступлений Высоцкого. Очевидцы вспоминают, что в тот день послушать известного барда пришли около тысячи человек, при этом вместимость зала в ЛДК – 800. Зрители стояли в проходах. А вместо запланированных полутора часов концерт длился два. Через три недели, 25 июля 1980 года, Владимира Высоцкого не стало.

«Во время одного из своих интервью Владимир Семенович произнес такую фразу: «И в мире нет таких вершин, что взять нельзя». Согласитесь, он прав. Только от нас самих зависит, какие вершины мы покорим. Друзья! Ставьте перед собой реальные цели! Тем более, что Люберцы – это территория возможностей»,- заключил Ружицкий.