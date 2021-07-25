РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске жители одного из дворов попросили установить шлагбаум, а также сделать парковочные места на Колхозной улице, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович встретился с жителями дома 16, корпус 3, по Колхозной улице по вопросам благоустройства. В частности, жители попросили поставить шлагбаум в своем дворе, а еще организовать парковочное пространство за домом, где ранее была коммерческая стоянка.

«Затронули вопрос и благоустройства двора с установкой детской площадки. Объяснил гражданам, что свои инициативы они должны подтвердить оформленным протоколом собрания собственников жилья, который необходимо далее предать в свою управляющую компанию», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что эта процедура необходима, чтобы в дальнейшем инициатива граждан была включена в одну из муниципальных или региональных программ на следующий год.