РИАМО - 25 июл. Подмосковные полицейские задержали мужчину 1985 года рождения по подозрению в убийстве в Наро-Фоминском городском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Труп с признаками удушения нашли ночью 24 июля у дома в деревне Могутово Наро-Фоминского округа.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его подозревают в совершении преступления на почве внезапно возникших неприязненных отношений.