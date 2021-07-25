РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июл. В подмосковных Люберцах с начала 2021 года почти 830 собственников почувствовали в собраниях по управлению многоквартирными домами онлайн. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Подмосковье - первый регион в Российской Федерации, где каждый житель МКД может решать вопросы по управлению своим домом, проводя собрания в электронном виде. Подобные собрания осуществляются в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта «Умные города Подмосковья».

Так, в Люберцах 828 собственников МКД воспользовались онлайн-собраниями для решения вопросов по управлению своим домом.

За первое полугодие определены топ-3 самых популярных вопросов, решаемых подмосковными жителями на онлайн собраниях собственников. Первый по популярности вопрос - выбор старшего по дому. Второй в рейтинге – продолжительность голосования по вопросам управления домом, и третий – выбор способа определения формата голосования.

​Провести собрание в онлайн-формате жители Подмосковья могут как с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, так и в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ». Текущий сервис доступен для каждого пользователя, зарегистрированного на портале ЕИАС ЖКХ и Госуслугах. Собственник может сам инициировать новое собрания и оставить свой голос за уже открытый соседями или управляющей организацией вопрос.