РИАМО - 25 июл. Российская Федерация находится на пятой строчке медального зачета на Олимпиаде в Токио, первое место занимает Китай, сообщает Газета.ru.

На втором месте расположилась Япония, на третьем - США, четвертое место - у Южной Кореи.

Спортсмены сборной России выиграли 4 медали: 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую.

По итогам первого дня соревнований Россия находилась на 10 месте.

Олимпиада началась в японской столице Токио 23 июля и продлится до 8 августа.