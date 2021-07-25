РИАМО - 25 июл. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота и пожелал им здоровья и благополучия.

«Поздравляю военнослужащих и ветеранов Военно-морского флота с праздником - Днем ВМФ! Благодаря вашим героическим подвигам, успехам в выполнении боевых задач, мужеству и доблести наша страна по праву считается великой морской державой», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Также он пожелал военнослужащим счастья и успехов в службе.

День Военно-морского флота отмечается в России каждый год в последнее воскресенье июля. Военно-морскому флоту страны в октябре этого года исполнится 325 лет.