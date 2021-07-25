РИАМО - 25 июл. В отделение столичной полиции поступило заявление от мужчины, который утверждает, что его ударил сотрудник посольства Киргизии, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, мужчина пришел в посольство для того, чтобы помочь оформить документы своей знакомой.

Во время посещения посольства между ним и сотрудником возникла перепалка, затем последний ударил посетителя рукой по лицу.

По словам пострадавшего, удар нанес второй секретарь вице-консула посольства. По данному факту назначена проверка.