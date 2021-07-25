РИАМО - 25 июл. На следующей неделе погоду в Московском регионе будет определять антициклон, до 30 июня прогнозируется переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем 26 июля ожидается до плюс 25 - плюс 27 градусов, 27 июля - от плюс 27 до плюс 29.
«И вот на уровне плюс 29 градусов она (температура - ред.) останется практически до конца недели. Не исключено только в пятницу, что местами может собраться небольшой кратковременный дождь», - отметила Позднякова.
Синоптик добавила, что в ночные часы температура в столице будет плюс 16 - плюс 18 градусов, по области не ниже плюс 13. То есть на пару градусов выше климатической нормы.
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