РИАМО - 25 июл. На следующей неделе погоду в Московском регионе будет определять антициклон, до 30 июня прогнозируется переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов, сообщила в воскресенье РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В середине недели мы будем практически в центре антициклона. А затем будем с теплой стороны этого атмосферного вихря. Поэтому до пятницы включительно погода у нас ожидается с переменной облачностью без осадков», - сказала Позднякова.

По ее словам, в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем 26 июля ожидается до плюс 25 - плюс 27 градусов, 27 июля - от плюс 27 до плюс 29.

«И вот на уровне плюс 29 градусов она (температура - ред.) останется практически до конца недели. Не исключено только в пятницу, что местами может собраться небольшой кратковременный дождь», - отметила Позднякова.

Синоптик добавила, что в ночные часы температура в столице будет плюс 16 - плюс 18 градусов, по области не ниже плюс 13. То есть на пару градусов выше климатической нормы.

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