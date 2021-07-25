РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Неизвестные подростки устроили костер под окнами жилого дома на улице Школьной в микрорайоне Подольска и перепугали людей, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница дома.

Инцидент произошел 24 июля поздно вечером в микрорайоне Климовск на улице Школьной у первого подъезда дома №31.

«Подростки что-то жгли у подъезда №1 и дым пошел в окна людей. Проживающие перепугались. Сильно пахло гарью и дымом на нижних этажах», - сказала жительница.

На место ЧП вызвали сотрудников пожарной охраны. Подозрения не подтвердились, возгорания не обнаружили.