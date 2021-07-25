РИАМО - 25 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны России за помощь в сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
«В Подмосковье число вакцинированных приближается к 3 млн. <...> Была тяжелая ситуация. Мы не справлялись. Нам помогала даже Тульская область в одну из недель, спасибо губернатору (Алексею Дюмину - ред.) за то, что оказали нам поддержку», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он уточнил, что Covid-койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.
«Спасибо министерству обороны, врачам, которые приехали к нам. 1 августа мы закрываем «Патриот». Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику. Но еще раз, знаете, говоришь это публично и всегда опасаешься того, чтобы не было какого-то расслабления по поводу вакцинации опять», - подчеркнул губернатор.
Снизилась и нагрузка на скорую помощь. Вместо 14 тыс. вызовов сейчас поступает 9 тыс.
Для подмосковных врачей с начала года закупили почти 200 новых автомобилей. Еще 150 машин поставят в ближайшие месяцы. Реанимобили оснащают современными аппаратами непрямого массажа сердца. Их уже 12.
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Текстовая трансляция
25 ИЮЛЯ
- Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. В регионе сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию.
- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.
- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.
- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.
- Воробьев рассказал, когда Подмосковье достигнет целевых показателей по вакцинации от Covid.
- Большое число звонков поступает медикам по восстановлению после Covid‑19 в Подмосковье. Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях.
- За сутки в России зарегистрировали 24072 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2191 больных. В Москве - 3406.
- Большинство предприятий Подмосковья добросовестно относятся к вакцинации сотрудников. В регионе выполняют 75–80 тыс. прививок от Covid‑19 в сутки.
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