РИАМО - 25 июл. Почти все продукты, которые продаются в магазинах, подвергаются обработке и теряют свои полезные свойства. Из всех продуктов больше всего обрабатывается мука, поэтому при ее выборе нужно отдавать предпочтение низкоуглеводным вариантам, сообщила фитнес-тренер, спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

По словам специалиста, к необработанным или цельным относят продукты, которые состоят из одного компонента - овощи, фрукты, орехи и крупы.

«Обработанными считаются продукты, которые перед тем, как попасть на полку магазина, прошли процесс переработки. Это могут быть относительно безопасные продукты. К этой категории можно отнести молоко от проверенных производителей и кисломолочную продукцию, потому что у нас нет непастеризованного молока в магазинах, и кисломолочные изделия тоже делаются из пастеризованного молока», - сказала Савельева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, при обработке теряется сильная сторона продукта. Например, при обработке в крупе исчезает оболочка, снижающая гликемический индекс, а это ведет к росту уровня сахара в крови. Поэтому, например, гречку не нужно разваривать, лучше ее немного не доварить.

Савельева напомнила, что больше всего обрабатывается мука. У этого продукта очень высокий гликемический индекс. Выбирая муку, нужно обратить внимание на степень тонкости помола. Нежную и белую муку лучше не покупать - это почти глюкоза.

Нутрициолог посоветовала обратить внимание на низкоуглеводные варианты – это ореховая, кокосовая, кунжутная и нутовая мука.