РИАМО - 25 июл. В Подмосковье продолжается масштабный ремонт отделений почтовой связи, после проведенных работ открыли отделение в селе Дубна городского округа Чехов, сообщает пресс-служба советника губернатора Московской области (в ранге министра) Александра Когана.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева будет модернизировано около 500 объектов. Куратор проекта Александр Коган посетил отделение в селе Дубна после ремонта.

В отделении были полностью отремонтированы входная группа, клиентский зал и внутренние помещения: рабочие заменили окна, двери, проводку, напольное покрытие, выровняли и покрасили стены в соответствии с фирменным стилем «Почты России».

Коган осмотрел помещение, пообщался с посетителями и сотрудниками отделения. И те, и другие рады такому обновлению. Никто из них так и не смог вспомнить, сколько лет назад здесь в последний раз был ремонт.

В среднем в отделение почты в селе Дубна приходит порядка 80 посетителей в день. Теперь им будет гораздо комфортнее.

Советник губернатора отметил, что в Подмосковье после ремонта открылось уже 183 почтовых отделения, еще 162 будут отремонтированы до 1 сентября.

В городском округе Чехов из 16 почтовых отделений, попавших в программу, в работе находятся 9, одно ждет переезда в другое помещение: с улицы Полиграфистов, д.6 на улицу Молодежную, д. 1. Остальные уже открылись после ремонта.