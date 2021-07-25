РИАМО - 25 июл. Каждое пятое уголовное дело, которое возбуждают в Москве, является коррупционным преступлением, сообщает ТАСС.

За первые 6 месяцев текущего года в столице следователи СК возбудили 2503 дела.

«Из них 463 - по преступлениям против личности, 45 - по террористической и экстремистской направленности, 656 - по преступлениям коррупционной направленности и 1177 - по преступлениям экономической направленности», - отметили в ГСУ СК РФ по столице.

К подследственности СК относятся уголовные дела о неуплате налогов, невыплате зарплат и другие преступления экономической направленности.

За указанный период следователи расследовали 1966 дел, 1170 из них - это тяжкие и особо тяжкие преступления.

В России 25 июля ежегодно отмечают День сотрудника органов следствия.