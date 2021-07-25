РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Рабочие заделают ямы в одном из дворов подмосковного Подольска до 26 августа по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать ямы в одном из дворов округа. Сотрудники администрации провели осмотр дворовой территории. Факт подтвердился. В связи с большим запросом на данный вид работ в округе, ямочный ремонт по вышеуказанному адресу будет выполнен в срок до 26 августа.

Работы по проведению ямочного ремонта выполняют сотрудники МБУ «ПКБ» согласно плану проведения работ.

Портал «Добродел» был создан для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти и позволяет решать вопросы без заполнения бумажных документов и поиска нужных инстанций.