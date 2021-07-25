РИАМО - 25 июл. За минувшие сутки в столице скончались 103 Covid-пациента, с начала пандемии в городе умерли 25 106 человек, у которых диагностировали пневмонию и коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.

С начала пандемии в столице зафиксировано 1 488 078 случаев инфицирования, выздоровели после коронавируса 1 331 614 человек.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках, павильонах «здоровая Москва», торговых центрах и других общественных местах.

В Москве уже привились свыше 1 млн пенсионеров. Каждый день в городе вакцинируются первым или вторым компонентом препарата около 90 тыс. человек.

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Текстовая трансляция

25 ИЮЛЯ

- Первую партию вакцины «Спутник Лайт» доставили в Подмосковье. В регионе сейчас сохраняется стабильная запись жителей на вакцинацию.

- Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны РФ за помощь в ситуации с Covid‑19. Covid‑койки в Подмосковье освобождаются уже четвертую неделю подряд.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице выявлено 1 488 078 случаев инфицирования.

- Еще 5482 человека выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находятся 564 заболевших.

- Воробьев рассказал, когда Подмосковье достигнет целевых показателей по вакцинации от Covid.

Если мы так дальше будем двигаться в июле и в августе, то достигнем целевых значений, о которых, в том числе, и наш Минздрав России говорил.

- Большое число звонков поступает медикам по восстановлению после Covid‑19 в Подмосковье. Жители региона, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию в медучреждениях.

- За сутки в России зарегистрировали 24072 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2191 больных. В Москве - 3406.

- Большинство предприятий Подмосковья добросовестно относятся к вакцинации сотрудников. В регионе выполняют 75–80 тыс. прививок от Covid‑19 в сутки.