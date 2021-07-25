РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. Полицейские Подольска рассказали алгоритм действий при обнаружении признаков распространения и употребления наркотиков, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Виталий Серяков.

В территориальном отделе «Дубровицкий» прошла встреча представителя УМВД России по Подольску со старостами и активными жителями населенных пунктов. Встреча была посвящена вопросам борьбы с распространением наркотиков и содержания наркопритонов.

Основное внимание было обращено на важность профилактическо-предупредительных мероприятий, в выполнении которых не последнее место отводится активности и бдительности граждан.

В ходе беседы участники ознакомились с основными алгоритмами действий в случае обнаружения признаков распространения и употребления наркотиков и наркосодержащих препаратов. Встреча прошла в конструктивной, деловой обстановке и вызвала большой интерес у присутствующих.