РИАМО - 25 июл. Россиянки выиграли серебро в стрельбе из лука в финале в командного олимпийского турнира в Токио, сообщает Nation News.

Золото забрала команда из Южной Кореи.

В составе российской команды были Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

Ранее первую золотую медаль в копилку сборной России принесла стрелок Виталина Бацарашкина. Она состязалась в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

По итогам первого дня Олимпийских игр в Токио (24 июля) команда РФ находится на 10 месте в медальном зачете.